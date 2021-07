Muffa, insetti e cucina sporca: chiuso bar all'Appio

I sigilli apposti dalla polizia locale per gravi carenze igienico-sanitarie

Muffa sulle pareti, insetti nei locali e cucina spocra. Il bar da incubo, con annessi laboratori, è stato chiuso nel quartiere Appio dagli agenti della Polizia Locale. E' stato il personale del VII Gruppo, a seguito di una serie di controlli svolti presso gli esercizi di zona e finalizzati a tutelare la salute dei consumatori, a rilevare, in una delle attività di somministrazione controllate, una situazione tale da richiedere l'intervento della Asl: gravi le carenze igienico-sanitarie in cui versava il locale.

Gli ambienti sono stati trovati in condizioni di fatiscenza, con sporcizia ovunque e gli alimenti non erano conservati in maniera idonea. Dai pavimenti fessurati, assenza di piastrelle, soffitto e pareti screpolate con presenza di muffa, agli insetti e locali cucina sporchi, guarnizioni dei frigoriferi rotte, sono alcune delle anomalie segnalate dai 'caschi bianchi', che hanno spinto gli incaricati della Asl di zona a emanare il provvedimento di sospensione dell'attività sino al ripristino dello stato dei luoghi, con relativa sanificazione e disinfezione degli ambienti.

Elevate anche sanzioni di circa 3mila euro per altre irregolarità amministrative riscontrate.