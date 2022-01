Aggredisce cliente con un coltello: questore chiude bar caffetteria per 5 giorni

Il titolare a dicembre scorso aveva aggredito un cliente del locale con un coltello. Poi era stato sanzionato, con una prima chiusura di 5 giorni, per non aver applicato nel negozio le corrette normative per contenere la diffusione del Coronavirus. Per questo il quesstore di Roma, in base all'art.100 Tulps (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) ha disposto una nuova chiusura, sempre per 5 giorni, per un bar caffetteria alla Balduina. A notificargli l'atto gli agenti del commissariato Monte Mario.

Chiuso affittacamere all'Esquilino

La chiusura è arrivata nell'ambito dei controlli effettuati dalla polizia per la verifica dei green pass e del rispetto della normativa anti covid. In tale contesto, è stato chiuso anche un affittacamere in zona Esquilino. Struttura ricettiva dove erano state riscontrate numerose irregolarità nel corso di controlli amministrativi eseguiti dal commissariato Esquilino e dalla divisione amministrativa la scorsa settimana. Delle 8 stanze presenti, nella struttura, i poliziotti avevano infatti accertato che solo 6 erano autorizzate e dei 52 posti letto, solo 16 erano regolari.

Violazioni erano state inoltre riscontrate anche in materia igienico sanitaria, di prevenzione incendi, di contenimento della diffusione del covid. In particolare 8 turisti ospiti della struttura, privi di certificazione verde erano stati sanzionati amministrativamente, mentre per il gestore era scattata anche la denuncia. Così dopo la chiusura temporanea di 5 giorni, disposta nell’immediatezza, il questore ha firmato il provvedimento con il quale è stata disposta la sospensione dell’attività per 10 giorni.

Nel locale ai Castelli con un green pass irregolare

Infine sono stati gli agenti del commissariato Frascati, nel corso di controlli per la verifica del green pass all’interno di esercizi commerciali, a scoprire che un avventore per entrare nel locale aveva mostrato al gestore un green pass intestato ad un’altra persona. Il cliente, al termine dell’accertamento, è stato denunciato e sanzionato amministrativamente. I controlli tesi a garantire il rispetto della normativa anti covid proseguiranno ininterrottamente anche nei prossimi giorni.