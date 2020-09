Chiuso bar a Torpignattara: risse e discoteca abusiva

Sabato scorso gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Torpignattara, diretto da Giuseppe Amoruso, coadiuvati da personale del V gruppo Roma Capitale, hanno sottoposto a sequestro preventivo un locale notturno sito in via Casilina e deferito all'autorità giudiziaria il gestore, poichè a seguito di un controllo sono emerse inadempienze e fattispecie di reato tali da mettere a repentaglio la salute e l'incolumità pubblica.

L'esercizio, nonostante fosse sprovvisto della relativa licenza, ogni notte si trasformava in una discoteca con una vera e propria consolle da dj, dove gli avventori ballavano fino a mattina inoltrata nonostante la sala non fosse dotata di un'uscita di sicurezza. Già in passato era stato chiuso in virtù della sospensione della licenza, con provvedimento del Questore di Roma ex art.100 Tulps, poichè frequentato assiduamente da persone che annoverano precedenti di polizia e a seguito del verificarsi di numerosi episodi di violenza come liti, aggressioni e danneggiamenti delle auto in sosta, che avevano determinato l'intervento delle forze dell'ordine.

Le suddette circostanze, col tempo, hanno portato all'esasperazione i residenti, evidenziando come il locale costituisse serio motivo di pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Un ultimo episodio si è verificato nei giorni scorsi, quando alle 5 del mattino i residenti sono stati svegliati di soprassalto dalle urla e gli schiamazzi di un nutrito gruppo di cittadini di nazionalità sudamericana che si stavano picchiando fuori dal locale: in questa circostanza è stato anche esploso un colpo di pistola da una persona coinvolta nella rissa. Inoltre, sia il gestore che tutti gli avventori presenti sono stati sanzionati per la vigente normativa anti Covid-19, poiche' non erano state rispettate le distanze di sicurezza e l'obbligo di indossare la mascherina.