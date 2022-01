Senza biglietto né green pass si barrica nel bagno del treno per evitare il controllo

Senza biglietto né green pass si è chiuso nel bagno del treno al fine di evitare il controllo e la multa. L'insolita scena è avvenuta alla stazione Termini su un convoglio in partenza per Scauri in provincia di Latina. Convinto ad uscire dalla toilette il convoglio è poi potuto ripartire.

Sono stati i carabinieri del nucleo scalo Termini mercoledì sera ad intervenire su segnalazione di un addetto alla protezione aziendale dello scalo ferroviario, nei pressi di un binario, dove era in partenza il treno regionale, con a bordo una persona che si era barricata nel bagno, al fine di sottrarsi al controllo del personale.

Dopo diversi minuti di trattative, l'uomo, un romano di 47 anni, ha deciso di aprire la porta ed è stato fatto scendere dal treno che è potuto così partire, con una decina di minuti di ritardo. L'uomo, privo di biglietto e del green pass, è stato quindi sanzionato per il mancato possesso della certificazione e denunciato per interruzione di un pubblico servizio.