Cadono calcinacci, chiuso l'arco di piazza San Paolo

E' stato chiuso al transito veicolare e pedonale. A determinare l'interdizione dell'arco di piazza San Paolo di Albano Laziale la caduta di alcuni frammenti dalla struttura. Segnalato il cedimento ai vigili del fuoco i pompieri hanno effettuato un sopralluogo nella cittadina del comune dei Castelli Romani.

Terminati gli accertamenti, come informano dall'amministrazione comunale di Albano Laziale scusandosi per il disagio, "per motivi di sicurezza si è reso necessario chiudere l’accesso che da piazza San Paolo porta a via dell’Anfiteatro Romano".