Chiusi i minimarket che hanno ignorato l'ordinanza anti alcol

I minimarket continuano ad ignorare l'ordinanza anti alcol e, se irregolari, vengono chiusi. Dopo i 27 locali finiti nei guai nei giorni scorsi, la polizia locale ne ha chiusi altri due. Sempre nel V municipio.

È il bilancio dei controlli mirati a contrastare la vendita e consumo irregolare di bevande alcoliche e i comportamenti pericolosi alla guida. Oltre 500 le violazioni accertate dai vigili, mentre una decina le sanzioni elevate per consumo irregolare di alcolici in strada.

Più di 400 le verifiche su locali pubblici ed esercizi commerciali, con una trentina di illeciti riscontrati. Un locale, nella zona di Roma Nord, è stato sanzionato per un totale di 2.000 euro, per mancato rispetto delle regole sulla sicurezza alimentare, come l'assenza di indicazioni sulla tracciabilità degli alimenti e per inosservanza di alcune misure anti-Covid. Le irregolarità rilevate hanno portato al sequestro di circa 20 chili di generi alimentari. Inviata anche apposita segnalazione alla Asl di zona.