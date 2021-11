In migliaia nei quartieri della movida, vigili chiudono due piazze per assembramenti

In migliaia assembrati in piazza in barba all'osservanza delle misure di contenimento del contagio del Coronavirus. Questo quanto ha costretto gli agenti della polizia locale di Roma Capitale ad intervenire chiudendo due piazze, una a Trastevere e l'altra a Monti.

Il provvedimento è arrivato nel corso dei controlli da parte dei 'caschi bianchi' nei quartieri della movida, in particolare del Centro Storico, San Lorenzo, Pigneto e Ponte Milvio dove sono state accertate più di 80 irregolarità. In tale contesto si è reso necessario isolare temporaneamente piazza Trilussa e piazza della Madonna dei Monti per l'eccessivo numero di persone che rendeva impossibile il rispetto delle disposizioni a tutela della salute pubblica.

Vigili che nell'ambito dei controlli hanno denunciato il titolare di un locale in zona Testaccio per aver violato diverse norme di pubblica sicurezza. All’interno è stata infatti riscontrata la presenza di un numero di persone 3 volte superiore il limite consentito e uscite di sicurezza non a norma. All'uomo sono stati contestati illeciti anche per inosservanza delle misure sul contenimento del contagio da Covid 19.



Particolare attenzione anche sul versante della sicurezza stradale, con accertamenti mirati sulle condotte più pericolose su strada, come la guida in stato di ebbrezza, oltreché sull’ osservanza delle regole che disciplinano la sosta: oltre 700 le sanzioni contestate.