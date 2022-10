Le gallerie d'arte che vendono alcolici fuori orario

Sulla carta galleria d'arte, ma oltre ad esporre quadri ed opere i locali vendevano anche alcolici, oltre l'orario consentito. Siamo a San Lorenzo dove la polizia ed i carabinieri hanno eseguito dalla sera di venerdì sino a tarda notte un servizio straordinario per il controllo del territorio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. 115 le persone identificate

Durante i controlli inoltre, gli agenti del commissariato San Lorenzo, hanno dato esecuzione al provvedimento di chiusura amministrativa - con sospensione della licenza per giorni 15 - nei confronti di tre esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, ubicati nel quartiere San Lorenzo cosiddette gallerie d'arte, emessi dal II municipio.

I locali erano stati più volte sanzionati dagli agenti dell'ufficio del Verano o per vendita di alcool da asporto in orari non consentiti e tutti e tre gli esercizi, nel corso dell’anno, sono stati destinatari di varie sospensioni della licenza, da parte del questore, ai sensi dell’art.100 Tulps (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Nei giorni scorsi i titolari, ancora una volta, sono stati sorpresi a somministrare bevande alcoliche da asporto in orario non consentito e sanzionati ciascuno al pagamento di 350 euro.

E’ stata così richiesta la sospensione al presidente del municipio che, dopo una attenta istruttoria, ha emesso il provvedimento di sospensione della licenza ai sensi del Regolamento Polizia Urbana, con conseguente chiusura degli esercizi.

Dopo la notifica, gli agenti del commissariato San Lorenzo, come previsto, hanno affisso sulla saracinesca del locale il cartello con la dicitura “Chiuso con provvedimento del II municipio”.

Ai controlli nel quartiere universitario hanno preso parte anche gli agenti della sezione volanti, quelli del commissariato Esquilino e l'arma dei carabinieri.