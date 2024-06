Si barrica in casa con la madre allettata, paura a Villa Fiorelli

Si è barricato in casa con la madre allettata. Un uomo, che dopo aver chiuso porte e finestre non ne voleva sapere di uscire dall'appartamento dove vive con i genitori nella zona di Villa Fiorelli, a San Giovanni. A far temere il peggio la chiamata effettuata dal padre e marito della donna al 112: "Ha un fucile da pesca". Un possibile pericolo che ha portato sul posto tutti i mezzi di soccorso, con gli stessi poi riusciti a entrare nell'abitazione da una finestra del balcone. Messi in sicurezza il figlio 42enne e la madre di 73 anni, nessuno si è fatto male.

La telefonata alla sala operativa della polizia è arrivata alle 9:00 di questa mattina da parte del papà del 42enne, particolarmente preoccupato che il figlio potesse presumibilmente fare madre alla moglie e poi a sé stesso. In via Terni sono quindi intervenute tre auto della polizia, i vigili del fuoco, l'ambulanza del 118 e la polizia locale, che ha disposto la chiusura di un tratto di strada per consentire l'intervento dei soccorsi in sicurezza, riaperta poi alle 10:40.

Con l'uomo per nulla propenso ad aprire il portoncino di casa alla polizia, per entrare nell'abitazione è stato necessario passare dal balcone tramite l'autoscala dei pompieri, con l'apertura del materasso gonfiabile in strada al fine di prevenire eventuali gesti inconsulti. Una volta in casa gli agenti delle volanti e del commissariato San Giovanni di polizia hanno riportato il 42enne alla ragione e messo in sicurezza lui e la mamma, che non hanno riportato conseguenze. Nell'abitazione non è stato trovato nessun fucile subacqueo. Resta da accertare cosa abbia portato l'uomo a barricarsi in casa.