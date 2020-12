Ramo sulla linea aerea: chiusa via di Porta Maggiore, deviate le linee tram e bus

Un ramo sulla linea aerea. Questo quanto ha determinato la chiusura di via di Porta Maggiore per consentire l'intervento di rimozione. L'interdizione della strada ha richiesto lo stop momentaneo sul quel tratto di via del transito dei tram delle linee 5 e 14 con l'attivazione dei bus navetta.

Sul posto per rimuovere il ramo caduto sulla linea aerea i vigili del fuoco con gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale impegnati nella regolazione del traffico. Deviate anche le lineaa bus 50, 105, A01, A10 su via Santa Croce in Gerusalemme e via Conte Verde.