Maltempo, rami pericolanti: chiuso un tratto di via Nomentana

La pioggia e il vento a Roma hanno messo in crisi una serie di alberi non potati in città. Sulla via Nomentana, infatti, un ramo è caduto sul marciapiedi e, a causa di altri rami pericolanti, è stata disposta la chiusura della strada proprio consentirne la rimozione da parte del servizio Giardini.

Il tratto interessato è da via di Casal Boccone a via Giggi Spaducci in entrambi i sensi di marcia. Sul posto alcune pattuglie della polizia locale per le chiusure del traffico e per gestire la viabilità.