Nomentana chiusa e spaccata in due: un avvallamento manda in tilt il traffico

Traffico in tilt e quartiere paralizzato nella serata di ieri, domenica 26 febbraio, si è aperto un avvallamento lungo via Nomentana. Polizia locale e vigili del fuoco sono accorsi nel tratto nel tratto compreso tra Via Giovanni Zanardini e Via Ettore Romagnoli, che è stato chiuso al traffico. È stata infatti riscontrata una buca molto profonda e la strada è stata interdetta per intervenire e metterla in sicurezza.

Deviazioni

Il traffico veicolare sulla Nomentana in direzione fuori Roma, come detto, è interdetto all'altezza di Via Zanardini. Il traffico in direzione di Roma Centro è consentito ad eccezione dei mezzi pesanti. Pesanti le ripercussioni sul traffico già delle prime ore del mattino anche se si teme soprattutto il rientro pomeridiano. Si tratta di una nuova maxi buca a Roma dopo quella che, lo scorso 20 febbraio, ha costretto alla chiusura via Dulceri.

Deviazioni bus

Atac ha deviato le linee bus 60-66-311-350-n66.

Linee 60-66-n66 direzione interna: da via Ugo Ojetti, piazza Talenti, viale Jonio, rampa di accesso per viale Adriatico, viale Adriatico, via Stelvio, via Adamello, viale Carnaro, piazza Monte Baldo, via Gargano, piazza Sempione, Corso Sempione, normale percorso; direzione esterna: da piazza Sempione, via Gargano, viale Adriatico, piazzale Adriatico, via dei Monti Lessini, via Monte Circeo, viale Jonio, piazza Talenti, via Ugo Ojetti, normale percorso.

Linea 311 direzione stazione Rebibbia: da piazza Sempione, via Gargano, viale Adriatico, piazzale Adriatico, via dei Monti Lessini, via Monte Circeo, viale Jonio, piazza Talenti, via Ugo Ojetti, via Arturo Graf, viale Kant, via Zanardini, via Michelangelo Tilli, via Adriano Fiori normale percorso; direzione largo Valsabbia: da via Spinoza, viale Kant, via Arturo Graf, piazza Primoli, via Ugo Ojetti, piazza Talenti, viale Jonio, rampa di accesso per viale Adriatico, viale Adriatico, via Stelvio, via Adamello, viale Carnaro, piazza Monte Baldo, via Gargano, piazza Sempione, Corso Sempione, normale percorso.

Linea 350 direzione Ponte Mammolo: da via Luigi Capuana, piazza Talenti, inversione di marcia, via Ugo Ojetti, piazza Primoli, via Arturo Graf, viale Kant, via Giovanni Zanardini, via Michelangelo Tilli, normale percorso; direzione stazione Nuovo Salario: da viale Kant, proseguono per viale Kent, via Arturo Graf, piazza Primoli, via Ugo Ojetti, piazza Talenti, via Luigi Capuana, normale percorso.

Temporaneamente sospese le fermate: 72593-72597-72599-77922-77920-77921-77923-73397-72633-72634 72635-72628-72630-72631-72601-72603-78041