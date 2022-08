Incidente in galleria, auto contro guardrail. Chiusa la tangenziale est

Tangenziale est chiusa a causa di un incidente stradale. L'intervento delle pattuglie della polizia locale intorno alle 13:30 nella galleria della nuova circonvallazione interna, altezza Monti Tiburtini. Il sinistro ha coinvolto un'auto - una Chrysler - il cui conducente, per causa in fase di accertamento, ha perso il controllo impattando contro il guardrail. Rimasto ferito l'uomo a bordo del veicolo è stato trasportato al policlinico Umberto I per le cure del caso.

Per motivi di sicurezza e consentire l'intervento della ditta per il ripristino della parte danneggiata, gli agenti del IV gruppo Tiburtino dei caschi bianchi hanno dovuto procedere ad una momentanea chiusura del tratto di strada direzione San Giovanni. Sull'esatta dinamica sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale. Terminato l'intervento della ditta, le pattuglie stanno provvedendo ora alla riapertura della strada.