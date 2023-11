Tombino pericoloso: chiusa la galleria della nuova tangenziale

Riposizionamento del coperchio di un chiusino. Ovvero un tombino pericoloso. Questo quanto ha determinato la chiusura della nuova circonvallazione interna, con inevitabili conseguenze alla normale circolazione, da bollino rosso. Un venerdì mattina complicato per automobilisti e scooteristi diretti verso San Giovanni, con il traffico deviato sul vecchio percorso della tangenziale e sulle strade limitrofe alla zona di Piazza Bologna, Nomentano e Tiburtino.

Chiusa la galleria della nuova tangenziale

Come informano su LuceVerde la strada è stata "chiusa causa avvallamento" alle 10:56 tra l'incrocio uscita via Batteria Nomentana e l'uscita Via Tiburtina-Portonaccio, in direzione San Giovanni (incrocio viale Castrense/via Nola-inizio tangenziale). Inevibatili le ripercussioni alla normale viabilità con traffico inteno e code in tutto il quadrante interessato dalla chiusura. Sul posto per regolare la viabilità sino a fine intervento gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

Chiusa Galleria Giovanni XXIII

Da Roma est a Roma nord, un venerdì di disagi anche per gli automobilisti in transito nella galleria Giovanni XXIII, chiusa in direzione Salaria per lavori all'impianto di illuminazione. Terminato l'intervento il tunnel è stato riaperto intorno alle 11:30.