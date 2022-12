Piove nella metro: chiusa la stazione Lepanto

Stazione della metro chiusa causa maltempo. A comunicarlo la stessa Atac che ha interdetto a causa della pioggia la fermata Lepanto. Come si legge su InfoAtac: "metro A: causa della presenza di acqua piovana proveniente da aree esterne, siamo stati costretti a chiudere la stazione Lepanto. Una squadra è sul posto per pulire e ripristinare. Usate, per favore, in alternativa, la stazione Ottaviano".

Alle 13:25, come reso noto sempre dalla pagina Twitter di Atac: "abbiamo riaperto la stazione metro A Lepanto. La nostra squadra tecnica ha completato l'attività di ripulitura della stazione, necessaria a causa di acqua piovana proveniente da aree esterne".



Una situazione non nuova quella delle infiltrazioni nelle stazioni della metropolitana romana, con scenario identico che si è presentato questa mattina anche alla fermata della linea B Piramide, con i passeggeri costretti ad oltrepassare l'acqua infiltratatasi dai soffitti con gli ombrelli lasciati aperti anche una volta entrati in stazione. Pioggia che non è mancata a bordo dei mezzi pubblici, con alcuni posti interdetti a causa della pioggia entrata dal tetto.