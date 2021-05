VIDEO | "Piove" nella stazione Libia, chiusa fermata della Metro B1

La stazione Libia, una delle fermate della metro B1, si è allagata. A causa di un imprecisato guasto tecnico, infatti, intorno alle 10:30 è partito l'impianto idrico anti incendio dello scalo ferroviario, allagando di fatto la zona a ridosso delle scale mobili. A documentare il fatto, il presidente dal circolo di Fratelli d'Italia Trieste Salario, Massimiliano Spinella.

"Le immagini dell'allegamento della fermata della metro Libia sono l'ennesima testimonianza dello stato di degrado in cui versano i mezzi pubblici della Capitale. Dopo i disservizi sulle scale mobili che impediscono l'accesso ai disabili, l'amministrazione Raggi ci regala l'ennesimo bigliettino da visita di una città che non si merita di essere trattata e umiliata in questo modo. Ci auguriamo che dopo essere stata chiusa, i tecnici provvedano quanto prima alla messa in sicurezza della stazione per non creare ulteriori disagi ai cittadini", commentano in una nota Spinella, il dirigente nazionale Fulvio Giuliano e quello romano di FdI Leonora Peresso.

Atac, dalle 10:55, a causa del "guasto tecnico", ha chiuso la stazione al servizio dei viaggiatori, con i treni che circolano senza fermarsi. L'azienda consiglia di utilizzare la fermata di Sant'Agnese Annibaliano.