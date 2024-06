Chiusa sala scommesse "preferita" dai minorenni: trovati 14 giovani, in 6 avevano anche giocato

Scommesse lasciate fare ai minorenni, slot machine accese oltre l'orario consentito e un lavoratore in nero. La sala scommesse "preferita" dai minori di 18 anni è stata chiusa.

A emettere il provvedimento sono stati gli agenti della polizia di Stato che si sono recati nella zona di Medaglie d'Oro. Nel centro stati trovati 14 minori, di cui 6 avrebbero materialmente effettuato delle giocate. Appena entrati nel locale, i poliziotti hanno trovato 14 minorenni, di età compresa tra 14 e 16 anni, 6 dei quali avevano le ricevute delle scommesse appena fatte.

Dietro al bancone, ovvero alla postazione dove vengono raccolte le scommesse, c’era un 19enne la cui posizione lavorativa non era in regola. In un locale vicino a quello principale erano installate, accese e funzionanti, due slot machine, in violazione dell’ordinanza comunale che impone agli esercenti di consentire il gioco solo nelle fasce orarie 9-12 e 18-23. Tutti i minorenni sono stati riaffidati ai genitori.