Albero sulla carreggiata: chiusa l'autostrada Roma-Fiumicino

Non solo strade urbane ma anche extraurbane. Traffico e disagi per gli automobilisti in transito sull'autostrada Roma-Fiumicino, con un tratto di A91 chiuso a causa di un albero caduto sulla carreggiata all'altezza del chilometro 17,500.

La chiusura temporanea in direzione Fiumicino, con il traffico temporaneamente deviato al km 16,100 presso lo svincolo “Area Cargo”. Sul posto sono presenti i Vigili del Fuoco, le squadre Anas e le Forze dell'Ordine per la gestione dell'evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile.

Due alberi crollati a Roma

Stesso scenario si era presentato nel pomeriggio di ieri all'Axa ed a Marconi, dove due alberi sono crollati, il primo senza comportare danni ed il secondo danneggiando tre vetture in sosta sul lungotevere di Pietra Papa.