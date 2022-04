Pannelli antirumore a rischio crollo: chiusa rampa della tangenziale

Panelli anti rumore a rischio crollo. Questo quanto ha comportato la chiusura di una delle rampe d'uscita della tangenziale est, su via del Foro Italico a Roma Nord. Sono stati gli agenti del XV gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale, su segnalazione degli automobilisti, a chiudere l'uscita di via Nicaragua, in attesa della messa in sicurezza dei pannelli pericolanti.

Inevitabili le ripercussioni alla normale viabilità con i veicoli costretti ad usufruire delle uscite alternative.