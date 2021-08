Si rompe una conduttura su via Ostiense: strada chiusa e traffico deviato

Una copiosa perdita d'acqua dovuta alla rottura di una conduttura. Questo quanto ha comportato la chiusura di un tratto della via Ostiense, fra Acilia e Casal Bernocchi. Diverse le pattuglie del X Gruppo Mare della Polizia Locale di Roma Capitale intervenute all'altezza della stazione di Casal Bernocchi che hanno attuato la chiusura di un tratto dell'Ostiense in entrambe le direzioni di marcia.

Al fine di garantire la sicurezza della circolazione i caschi bianchi hanno deviato temporaneamente il traffico in via di Ponte Ladrone, per i veicoli diretti verso il Grande Raccordo Anulare ed in via di Malafede per chi è diretto verso Ostia.