Pannello pericolante: chiusa la galleria della tangenziale, traffico in tilt

Traffico in tilt in tangenziale e sul tronchetto urbano dell'A24. A determinare il congestionamento del traffico un pannello-portellone percolante ed a rischio caduta nel tunnel della Nuova circonvallazione interna. A disporre la chiusura per consentire le verifiche tecniche gli agenti del IV gruppo Tiburtino della polizia locale di Roma Capitale.

Disposta la chiusura intorno alle 9:00 in direzione via Salaria, inevitabili sono state le ripercussioni al traffico verso lo stadio Olimpico, aggravate da un precedente incidente stradale avvenuto in via del Foro Italico.

Come segnala LuceVerde traffico intenso si registra dalla tangenziale, a partire da largo Passamonti, e sul tratto urbano dell'A24 dall'uscita di via Fiorentini.