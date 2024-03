Ragazze accoltellate nella discoteca, il questore chiude il locale

Nuova chiusura per il locale Opus Club di Roma dove nei giorni scorsi sono state accoltellate due ragazze. Il questore di Roma ha disposto lo stop all'attività per 10 giorni. Le due giovani di 21 e 22 anni erano state ferite mentre ballavano in pista.

Una "puncicata", alla gamba per una e al gluteo per l'altra. Il dolore, la paura e il sangue. Le due erano state portate in ospedale al San Carlo di Nancy e poi dimesse con 14 giorni di prognosi. Sul caso indagano i poliziotti del commissariato Villa Glori che hanno già richiesto i filmati delle telecamere del locale e della zona circostante.

Il precedente

Nel frattempo i fari si sono riaccesi sull'Opus Club che già era stato chiuso la settimana precedente su disposizione del Questore per otto giorni e la riapertura era fissata proprio per la notte nella quale le due giovani sono state ferite. In quell'occasione, nel provvedimento, era emerso come "l'attività costituisse un serio pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica dei cittadini"

In diverse occasioni, infatti, c'è stato l'intervento delle pattuglie della polizia di Stato per risse e aggressioni. In un caso un cliente era stato colpito da un cesto porta ghiaccio lanciato, mentre altri due avevano sporto denuncia perché aggrediti sempre durante una serata. Ieri, il giorno della festa della donna, il nuovo provvedimento e lo stop per altri dieci giorni.