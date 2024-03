Autofficina abusiva sversa olii esausti e rifiuti pericolosi illegalmente

Una autofficina abusiva. Siamo a Cerveteri dove i carabinieri della stazione di Cerveteri, in collaborazione con i militari del nucleo forestale di Civitavecchia, e personale della Asl e dell'ufficio tecnico e polizia locale di Cerveteri hanno svolto un’attività ispettiva presso un’autofficina.

Nel corso del controllo sono emersi gravi violazioni, sia sul piano amministrativo che su quello ambientale: non solo l’esercizio verificato è risultato privo delle previste autorizzazioni e comunicazioni agli Enti preposti, ma l’area ove il medesimo sorge è risultata caratterizzata dalla presenza di varie tipologie di rifiuti, soprattutto olii esausti, speciali e pericolosi, non adeguatamente trattati come invece previsto dalla vigente normativa di settore.

Il titolare dell’attività, immediatamente sospesa, è stato pertanto segnalato per i vari profili di responsabilità sia alla magistratura a che a quella sanitaria, mentre l’intera area interessata è stata posta sotto sequestro. Analoghi controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, al fine di fronteggiare sempre più concretamente tale tipologia di illeciti.