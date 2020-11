Esquilino, norme anti Covid violate: agenzia di viaggio e money transfer chiusi per 5 giorni

I carabinieri della Stazione di piazza Dante hanno eseguito una serie di accertamenti mirati al controllo del rispetto delle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 nella zona dell'Esquilino.

Ad esito delle verifiche, i militari hanno disposto la chiusura per 5 giorni di un esercizio commerciale - un'agenzia di viaggi e money transfer - in via di San Vito, gestito da un 42enne pakistano.

All'interno del locale è stata accertata la presenza di 4 persone che non stavano rispettando le norme dell'ultimo Dpcm, multate per 280 euro a testa, e la mancata esposizione della licenza commerciale che ha portato alla sanzione di 308 euro a carico del titolare.