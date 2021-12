Irrompe in chiesa e inizia a insultare il parroco, poi prende a testate l'auto dei carabinieri

È entrato nella chiesa di Santa Lucia vergine e martire del Gonfalone, in via dei Banchi Vecchi, e ha iniziato a urlare e lanciare insulti verso il parroco scatenando il caos.

Protagonista della vicenda un uomo di origini egiziane, arrestato martedì dai carabinieri. A chiamarli è stato proprio il parroco, spaventato davanti a quell’uomo evidentemente alterato che continuava a urlare e ad aggirarsi con fare minaccioso in chiesa. Quando i militari sono arrivati, intorno alle 18, ha dato in escandescenze anche con loro prendendo a testate il cofano dell’auto di servizio.

Ammanettato, è stato trasferito in caserma e mercoledì portato in tribunale, dove è stato sottoposto a processo per direttissima.