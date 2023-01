“Le sono cadute le chiavi”, il trucco per derubare gli automobilisti

Un mazzo di chiavi o un altro oggetto metallico gettato a terra, vicino alla portiera dell’auto, una vittima agganciata con la scusa del “le sono cadute le chiavi”, e nel giro di pochi istanti borse, zaini o altri oggetti di valore lasciati sui sedili spariscono.

È questo il modus operandi di molti “specialisti” dei furti ai danni di automobilisti, uno dei quali, un cittadino cubano di 32 anni, è stato colto sul fatto di carabinieri e arrestato, mentre il complice è riuscito a fuggire.

La vittima prescelta è stata una donna di 68 anni che aveva appena posteggiato in via Millelire, in zona Cipro. I due uomini hanno agito in pochi istanti: uno dei due ha gettato un mazzo di chiavi a terra e l’ha indicato all’automobilista, che è scesa dalla macchina per controllare, mentre l’altro - il 32enne bloccato - ha aperto la portiera lato passeggero e ha afferrato la borsa.

A evitare che fuggisse col bottino è stata una pattuglia dei carabinieri che era in zona e ha notato la scena. I militari sono immediatamente intervenuti, lo hanno bloccato e hanno recuperato la borsa. Il complice è invece riuscito a fuggire.