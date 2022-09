Trovato in piazza Vittorio con badge, chiavi e codici per aprire camere e case

Un vero e proprio mastro di chiavi. Sono circa 50 quelle sequestrate dai carabinieri trovate in possesso di un uomo fermato per un controllo nella zona dell'Esquilino. L'atipico sequestro da parte dei militari della compagnia Roma Piazza Dante impegnati un servizio di controllo straordinario del territorio nel quartiere multietnico della Capitale finalizzato alla prevenzione e al contrasto di ogni forma di degrado e illegalità.

Proprio in tale contesto i carabinieri hanno denunciato un uomo romano, già sottoposto alla sorveglianza speciale, notato aggirarsi con fare sospetto in piazza Vittorio Emanuele II. Perquisito è stato trovato in possesso di diverse chiavi di serrature riconducibili a porte di ingresso ed interne di abitazioni e di cancelli, di 18 badge adibiti all'apertura di porte e camere di hotel, 2 cacciaviti e 2 agende riportanti indirizzi e relativi codici di accesso di b&b ed hotel. Sequestrato il tutto i militari proseguono gli accertamenti per comprendere come l'uomo dovesse utilizzare il tutto.

Uomini dell'Arma che nel corso del servizio hanno eseguito anche delle verifiche presso le strutture ricettive della zona, denunciando il titolare di un bed & breakfast in via Giovanni Giolitti, per aver omesso di comunicare la presenza di tre ospiti all’autorità di pubblica sicurezza.

Sempre nella zona dell'Esquilino un 62enne italiano è stato arrestato in esecuzione di un decreto di sospensione provvisoria dell’affidamento al servizio sociale con conseguente carcerazione, dovendo scontare una pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione poiché resosi responsabile del reato di circonvenzione di incapace in concorso.

L’uomo è stato anche denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in quanto, nel corso di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di un involucro contenente 7 grammi di eroina, decine di dosi di hashish e 63 bottigliette, di diversa capacità, contenenti complessivamente 7,3 litri di metadone.

In manette è finito anche un cittadino del Ghana, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato di minacce aggravate, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri hanno anche arrestato un 48enne algerino, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine, per spaccio di sostanze.