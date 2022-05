I ladri che rubano un'auto con una chiave clonata

Furti di auto con una chiave di accensione clonata. Ad essere fermati a Casal Palocco dai carabinieri della locale stazione a bordo di una vettura rubata da poco due uomini. Risultata oggetto di recente furto la macchina è stata restituita al legittimo proprietario e i due denunciati per ricettazione alla procura della repubblica di Roma.

La scoperta nell'ambito di mirati servizi straordinari del territorio attuati dai carabinieri della compagnia di Ostia. In tale contesto, un uomo è stato denunciato per possesso di armi od oggetti atti ad offendere, poiché trovato in possesso senza giustificato motivo di un coltello a serramanico di 15 centimetr.

Nel corso delle verifiche con l’etilometro in arco serale e notturno, un altro uomo è stato deferito per guida in stato di ebbrezza, venendo fermato con un tasso alcolemico decisamente maggiore del consentito. La patente è stata ritirata.