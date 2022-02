Chiara Mercuri scomparsa da Ostia. I familiari: "E' sparita assieme ai suoi tre cani"

E' sparita nel nulla dallo scorso 14 gennaio, dopo aver saldato il conto nell'albergo nel quale viveva da due settimane dopo che le avevano svaligiato la sua casa ad Ostia. Al centro del caso Chiara Mercuri, 46enne, scomparsa misteriosamente assieme ai suoi tre cani dai quali non si separava mai. A tingere di giallo la sua sparizione l'antefatto accaduto sul finire dello scorso anno, quando ignoti le svaligiarono l'appartamento di corso Duca di Genova portando via tutto, anche il letto.

A distanza di due settimane dalla sua scomparsa è stata la cugina Cristina a lanciare un appello alla trasmissione Chi l'ha visto? "Siamo estremamente preoccupati, vorremmo che ci mandasse un segnale, un contatto, che chiamasse il fratello. Chiara è una persona vulnerabile, a rischio, e potrebbe essere finita nei guai". Poi l'appello ai telespettatori della trasmissione di Federica Sciarelli "Chiedo a voi tutti di fare attenzione bene alla foto di Chiara, segnalate alla forze dell'ordine o a Chi l'ha visto? Ai familiari, al fratello. Solo così ci potete veramente aiutare".

Ma cosa è successo a Chiara? Come spiega il giornalista della trasmissione della Rai Giuseppe Pizzo, in collegamento da un hotel sul lungomare Paolo Toscanelli, Chiara si è allontanata lo scorso 14 gennaio dall'albergo Ping Pong dove si era trasferito in seguito al furto subito in casa ad ottobre. Appartamento svaligiato che secondo i familiari "c'entra qualcosa con la sua scomparsa".

Giornalista di Chi l'ha visto che, dopo essere stato nella casa di Chiara a corso Duca di Genova racconta: "I condomini ci hanno detto di aver visto tre persone, due uomini ed una donna con un furgone ed hanno portato via tutto, anche il letto, i cellulari ed i documenti di Chiara". A tingere di giallo ancor di più il furto il fatto che siano spariti anche i suo tre cagnolini chihuahua Totò, Molly e Marcellino.

Furto di cui Chiara però non ha fornito spiegazioni. "È parsa subito molto spaventata — racconta ancora la cugina della 46enne — e così il fratello ha deciso di cambiarle la serratura di casa, per metterla in sicurezza". L'1 gennaio il trasferimento all'albergo Ping Pong e dal 14 gennaio il nulla. Poi la denuncia di scomparsa alle forze dell'ordine ed infine l'appello alla trasmissione di Rai 3.