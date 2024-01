Chiara Ferragni, vandalizzato il negozio di Roma in via del Babuino

"Truffatrice" e "bandita". Dagli insulti social, agli atti vandalici: non c'è pace per Chiara Ferragni il cui punto vendita romano di via del Babuino è finito vandalizzato da alcune scritte.

È quanto si vede in un video pubblicato su TikTok e diventato virale il giorno di Capodanno. Sotto al filmato sono moltissimi i commenti che esaltano l'atto vandalico: "Giustissimo" si legge e anche "Fino a pochi giorni fa nessuno si azzardava a dire niente contro di lei". Non mancano però le prese di posizione anche in difesa di Ferragni: "È tutto troppo esagerato".

La boutique è stata inaugurata a settembre alla presenza di numerosi vip. Prima di Natale, a seguito dello "scandalo Pandoro", RomaToday era andata sul posto, registrando una freddezza nelle vendite, nonostante il pieno periodo natalizio.