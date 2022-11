Non accetta la fine della storia e la tempesta di telefonate, arrestato

Non ne voleva sapere. Non ha mai accettato la fine della loro relazione. Per questo motivo ha tempestato di telefonate la sua ex compagna. Un atteggiamento che è costato caro ad un 53enne romano. Dopo la denuncia dell'ex compagna, infatti, l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Cinecittà perché ritenuto gravemente indiziato di atti persecutori.

Secondo quanto denunciato, la donna aveva dovuto sopportare i sempre più frequenti comportamenti molesti del 53enne, portandola a sporgere già una denuncia. La vittima ha anche raccontato inoltre che, negli ultimi giorni, l'uomo aveva nuovamente iniziato a inviarle numerose telefonate, chiedendole insistentemente un incontro.

Dopo alcune chiamate rifiutate o senza aver ottenuto risposta, l'uomo avrebbe deciso quindi di appostarsi sotto casa della donna, continuando a telefonare per chiedere con sempre più veemenza di poter parlare con l'ex che, spaventata per quell'atteggiamento, ha chiesto aiuto al 112. I carabinieri di Cinecittà sono così intervenuti sorprendendo l'uomo vicino casa della donna, arrestandolo.

Su richiesta della procura della repubblica, il 53enne è stato sottoposto "all'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e l'obbligo di presentazione in caserma tutti i giorni".