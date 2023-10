Spari a Tor Tre Teste, l'ex vedetta di Tor Bella Monaca che aveva fatto "carriera": chi è il ragazzo gambizzato all'alba

Tiziano Egidi, 26 anni, non è un ragazzo che ha bisogno di soldi. Molti lo descrivono come un giovane intraprendente e intelligente, scaltro. Forse troppo secondo qualcuno che, all'alba di domenica 22 ottobre, gli ha scaricato una serie di colpi di pistola contro, alcuni dei quali hanno colpito pure dei veicoli in sosta. Un vero e proprio agguato per uccidere quello consumato in via Gadola.

Egidi ha provato a scappare, restando però ferito due volte al fianco e una al polpaccio. Soccorso è stato portato al policlinico Casilino, dove si trova attualmente ricoverato dopo aver subito un intervento chirurgico. I carabinieri stanno aspettando il momento giusto per interrogarlo e nel frattempo indagano nel mondo dello spaccio, senza però escludere anche altre piste.

I contatti a Tor Bella Monaca

Tiziano Egidi è un nome noto agli inquirenti. Non un pezzo grosso - almeno stando alle ordinanze - ma uno che in poco tempo aveva fatto carriera. Lo raccontano un informatore di giustizia, la procura e gli investigatori dell'Arma che ad aprile 2021 smantellarono la piazza di spaccio dei Longo, quella capeggiata da David, affiancato dai due fratelli, Daniel Longo e Alessandro Antonuccio.

Erano loro a gestire l'organizzazione attiva in via dell'Archeologia, tra i civici 90 e 106, in cui le dosi potevano essere comprate 24 ore al giorno. Una piazza che faceva guadagnare 20.000 euro a settimana, 600.000 euro al mese. Soldi che Longo si godeva tra elicotteri e yatch, per poi ostentare tutto su TikTok.

Chi è Tiziano Egidi

Tiziano Egidi lavorava per loro. Ecco perché la pista della droga è la prima battuta. Non è di Tor Bella Monaca, non vive lì, ma quella zona l'ha vissuta - e a pieno - per diversi mesi fianco a fianco con i capi piazza, quelli di via dell'Archeologia. Lì, in poco tempo, aveva fatto carriera nel gruppo di spaccio. Un master che gli aveva valso i "galloni" della persona fidata.

Secondo quanto ricostruito, a partire dal mese di febbraio 2018, aveva inizialmente ha svolto il ruolo di "vedetta" seguendo le direttive impartite dai "coordinatori" presenti. Quindi, in conseguenza dei numerosi arresti, era stato promosso al ruolo di "coordinatore". Insomma, quelli che curano la gestione e l'organizzazione del lavoro dei pusher e delle rette e si occupano non solo di ritirare lo stupefacente dai fornitori e di custodirlo.

Le indagini sulla gambizzazione

Egidi, secondo le indagini del 2021, avrebbe operato da raccordo tra la piramide e la base. Per almeno un anno il suo impegno sarebbe stato costante. Un "master" dello spaccio, conoscenze e trucchetti imparati, che poi potrebbe aver trasferito in un altro quartiere, forse per tentare un salto di qualità? È presto dirlo al momento.

E allora, chi gli ha sparato e perché? La vittima dell'agguato aveva passato la serata con due amici, poi era rimasto solo quando poco prima delle 6 è stato raggiunto dalla raffica di colpi di pistola. Aveva appuntamento con qualcuno?

La zona non presenta un sistema di telecamere, ma si sta provando a risalire a una possibile via fuga di chi lo ha gambizzato. La quantità di colpi esplosi, l'ora e le modalità usate, lasciano pensare che chi ha agito volesse uccidere. Spari che sono arrivati a 24 ore da un altro agguato, questo sulla Flaminia. Due episodio che non avrebbero nulla a che fare tra loro.