Su Instagram ha oltre tredicimila follower e nelle foto e nelle storie non mostra quasi mai il volto, anche quando è in compagnia dei suoi amici. Chi è il ragazzo accusato dell'omicidio di Michelle Causo? Diciassette anni, coetaneo di 'Misci', ha la musica trap come colonna sonora della sua vita. Forse in quel campo avrebbe voluto sfondare, come dimostrerebbe qualche canzone postata su Spotify. Tanto che si definisce rapper: "L'ultimo singolo fuori venerdì 16", scriveva venti giorni prima del delitto.

Le foto e i video su TikTok e Instagram ne inquadrano di rado il viso, spesso è oscurato da una nuvola di fumo. Quel fumo o cioccolato - inteso come hashish - costante dei suoi video. Non ha mai nascosto di farne uso, di fumarle e le mostra nelle storie in evidenza su Instagram dove, addirittura, usa la vetrina social per - probabilmente - vendere quella sostanza. O quanto meno così farebbe intendere.

Nato in Italia da genitori dello Sri Lanka, scrive "contattatemi in dm (in privato ndr)", quando invita amici e parenti a sceglierlo per acquistare l'hashish che fuma a casa, o nelle serate a Trastevere e Ponte Milvio, dove si vede sui social. "Fino a poco fa era fidanzato, da quasi due anni. Poi, mi hanno detto i suoi amici, da quando si è lasciato è diventato un'altra persona", ha detto parlando a "Ore 14" su Raidue un compagno di scuola di Michelle Causo.

E questo cambiamento si notava anche sui social. Su TikTok, l'atteggiamento spavaldo che ha spesso ostentato su Instagram, quasi viene lasciato da parte. Si leggono frasi d'amore struggenti, da cuore infranto. "Ti ho dato un amore nessun altro ti poteva dare", scrive. Parla di una ragazza, forse la sua ex. La nomina più volte, anche in risposta ad alcuni commenti. Qualcosa forse in lui si era rotto e Michelle ne ha fatto le spese.