Omicidio Anzio, caccia a chi ha ucciso Leonardo Muratovic. Il punto sulle indagini

Chi ha ucciso Leonardo Muratovic? Il pugile di Aprilia, assassinato ad Anzio a soli 25 anni, conosceva chi gli ha tolto la vita? La polizia, coordinata dalla procura di Velletri, sta indagando da ore a bocche cucite. In commissariato continuano a sfilare testimoni e sospettati. La sensazione è che non manchi molto ad una svolta, ma i contorni della vicenda restano ancora oscuri. A più di 48 ore dall'omicidio si cerca di risolvere il rebus.

Cosa sappiamo dell'omicidio di Leonardo Muratovic

Le certezze sul caso, almeno quelle ufficiali, non sono molte. Leonardo Muratovic è morto durante il tragitto in ospedale. Ma cosa è successo? La polizia indaga e continua la caccia all'assassino. Secondo quanto emerso la lite tra due gruppi, quello di Muratovic e l'altro del quale farebbe parte il suo assassino, sarebbe scoppiata prima all'interno del locale sulla Riviere Malozzi di Anzio e poi sfociata all'esterno.

Il giovane pugile era con degli amici e la fidanzata quando ha cominciato a battibeccare un altro gruppo. Dopo una serie di minacce e spintoni, sarebbero stati allontanati fuori dalla security e, usciti in strada, avrebbero deciso di risolvere la questione. Qui Muratovic sarebbe stato accerchiato. Un rivale, quindi, lo ha colpito con un coltello a serramanico.

Dopo un colpo al petto, Muratovic si è prima accasciato su una staccionata di legno davanti a una gelateria per poi finire in terra perdendo sangue. È morto poco dopo durante il trasporto in ospedale. Qualche ora più tardi a subire le prime conseguenze della vicenda sono stati i due bodyguard del locale, responsabili secondo il padre della vittima della morte del ragazzo, per non aver evitato la rissa e di aver "consegnato" il figlio a quello che poi sarebbe diventato il suo assassino. Il padre di Leonardo, che li ha accoltellati, è stato arrestato ieri sera per tentato omicidio. Entrambi sono fuori pericolo di vita.

I punti da chiarire della vicenda

Nel mirino della polizia ci sarebbe quindi una banda. Sarebbero almeno tre le persone coinvolte, a vario titolo, nel drammatico fatto di sangue. Secondo altri testimoni, invece, almeno cinque sarebbero stati gli aggressori. Solo una persona sarebbe invece quelle che materialmente ha ucciso Leonardo Muratovic. Il condizionale, in questi casi, è d'obbligo.

Gli inquirenti, infatti, non vogliono lasciare nulla al caso. Perché è stato ucciso il giovane pugile di origine croate? Il litorale di Anzio recentemente è spesso finito al centro delle cronache. La malamovida imperversa e anche il sindaco si era speso con una ordinanza.

Allargando ulteriormente il campo, inoltre, c'è la questione relativa alla droga. Sul lungomare, lo "sballo" si trova facilmente. Muratovic, formalmente, era incensurato. La famiglia e gli amici escludono che dietro all'omicidio ci siano amicizie sbagliate o giri di droga. Eppure la polizia vuole vederci chiaro su questo punto.

"Servono più agenti"

Fatto sta che l'omicidio di Muratovic ha riacceso i fari sulla mancata sicurezza nel comune a sud di Roma. Il dirigente sindacale CISL FP Roma Capitale e Rieti Antonio D'Agostino, chiede rinforzi: "Riteniamo necessario immediatamente che siano prese decisioni che garantiscano la massima sicurezza della cittadinanza e delle lavoratrici e lavoratori della Polizia Locale finora impegnati e che saranno in servizio nelle località del litorale laziale, sono necessari tutti i dispositivi di sicurezza e di protezione individuale per garantire l'incolumità degli agenti e ufficiali della Polizia Locale ma soprattutto è improcrastinabile che siano predisposti specifici accordi al fine di garantire la presenza sul territorio delle altre forze di polizia ad ordinamento statale che possano assicurare l'ordine pubblico delle località turistiche che saranno prese d'assalto in questi mesi estivi dai cittadini in vacanza".