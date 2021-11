Don Bosco, chi è la donna che aveva occupato la casa di Ennio: "Non sapevo dove passare la notte"

Non sapeva dove passare la notte così ha pensato bene di occupare un appartamento, quello di Ennio Di Lalla, 86 anni. È questa la versione che una donna di 28 anni, residente nel campo nomadi di via dei Gordiani, ha dato ai carabinieri ammettendo di aver fatto "suo" quell'appartamento, senza permesso, mentre in casa c'erano ancora i mobili e gli effetti personali dell'anziano.

Secondo quanto ricostruito, la 28enne, insieme ad altre 5 persone (ancora non identificate), aveva occupato l'appartamento al Don Bosco, la notte tra il 13 e il 14 ottobre, sostituendo la serratura e cambiando finanche il nome sul citofono. Ennio Di Lalla, che invece secondo la sua denuncia, si era assentato per qualche giorno a causa di motivi di salute, si è così ritrovato con l'amara sorpresa: la casa nella quale abitava dal 1953 era stata occupata.

A ricostruire quanto accaduto sono stati i carabinieri della Stazione di Cinecittà che oggi hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo, emesso dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura della Repubblica. A seguito della denuncia presentata da Di Lalla che, lasciato incustodito l'appartamento era stato avvisato da alcuni condomini che qualcuno si era introdotto e stabilito al suo interno, di fatto occupandolo, i carabinieri hanno informato la Procura di Roma con un dettagliato fascicolo, proponendo il sequestro urgente dell'immobile.

Una mossa che ha consentito, nel giro di pochi giorni, di identificare nell'appartamento occupato la donna di 28 anni che ha poi ammesso di averlo occupato non sapendo dove passare la notte. La Procura ha così instaurato un procedimento penale a suo carico, con le ipotesi di reato di "danneggiamento e invasione di terreni o edifici", ottenendo dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma il decreto con cui è stato disposto il sequestro dell'immobile e il conseguente sgombero.

Ad eseguire le attività delegate dalla Procura sono stati i carabinieri che hanno attivato i Servizi sociali di Roma Capitale per trovare una sistemazione alloggiativa per gli occupanti abusivi. L'appartamento di Di Lalla è stato trovato a soqquadro. In una stanza, la 28enne aveva accatastato tutti i beni personali dell'anziano usando di fatto quella camera, come un magazzino. Sistemate alcune pratiche burocratiche Di Lalla, al momento nominato come custode dell'appartamento, potrà tornarne in possesso. "È finito un incubo", ha detto l'anziano mentre, insieme ai carabinieri, salive le scale per tornare in quella casa che negli ultimi 23 giorni lo aveva tenuto con il fiato sospeso.