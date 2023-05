Investito da un treno, identificata la vittima. Si indaga per ricostruire quanto avvenuto

Aveva 51 anni e abitava vicino alla stazione Ostiense. Dopo ore di indagini, la polizia di Stato e la Polfer hanno dato un nome all'uomo trovato morto nella zona dedicata al lavaggio dei treni in piazzale dei Partigiani. Adesso sarà determinante ricostruire le ore precedenti al ritrovamento del corpo di R.C., queste le iniziali della vittima.

È stato un macchinista in entrata nel deposito a dare l'allarme intorno alle 9:45 di domenica mattina. L'ipotesi degli investigatori è che l'uomo, un romano, fosse già morto al passaggio del treno. Alcuni testimoni avrebbero riferito di aver visto il corpo dell'uomo, in posizione supina, nell'area di transito dei treni. Saranno però determinanti gli esami autoptici per ricostruire la dinamica del decesso e come è avvenuta.

Il macchinista del treno ha raccontato di non aver fatto in tempo a frenare il treno. Nella giornata di ieri sono stati ascoltati anche gli addetti alla manutenzione e il personale di stazione al momento. Secondo i primi riscontri sembrerebbe che al passaggio del convoglio l'uomo fosse già steso sui binari. A confermarlo il punto di impatto.

Se fosse stato vivo o già morto, invece, è presto per dirlo. Al momento nessuna pista è esclusa. Per ricostruire bene gli ultimi attimi di R.C., sono state sequestrate le immagini delle telecamere della stazione ferroviaria. Elementi fondamentali per chiudere il cerchio delle indagini.