Scontro tra barche all'Argentario, recuperato il corpo di un 58enne romano. Ancora dispersa una donna

Roma è in lutto. Il bilancio dello scontro tra due barche all'Argentario è drammatico. A.C., un romano di 58 anni, è morto. Una donna, A.C.C. di 60 anni già autrice di alcuni libri sulla disabilità, è invece ancora dispersa. Quattro, invece, le persone ferite nell'incidente finito sul tavolo della procura che ha visto coinvolte, in totale, 10 persone.

Nella tarda mattinata di domenica 24 luglio, la salma del romano di 58 anni è stata recuperata, dopo essere rimasta incastrata sotto la barca, e portata all'ospedale di Orbetello. Nello stesso nosocomio sono state prese in cura dal pronto soccorso due donne ferite nell'incidente, che sono state poi dimesse in tarda serata. Sempre all'ospedale di Orbetello è in osservazione breve un altro ferito, che potrebbe essere ricoverato. Un altro uomo è stato invece portato all'ospedale di Grosseto, come ha spiegato il direttore della Rete ospedaliera dell'Asl Toscana sud est Massimo Forti illustrando un bollettino medico sui ricoveri per l'incidente in mare.

Le indagini sull'incidente all'Argentario

Lo scontro tra imbarcazioni è avvenuto sabato pomeriggio nel canale tra il Monte Argentario e l'Isola del Giglio. Secondo le ipotesi il motoscafo di 10 metri con a bordo 4 danesi, forse navigando con il pilota automatico inserito, sarebbe finito a forte velocità contro la barca a vela sulla quale c'erano sei persone originarie di Roma.

Le indagini sono condotte dalla guardia costiera e coordinate dalla procura. Secondo quanto emerso in un primo momento, i danesi erano diretti all'Elba mentre la barca a vela era diretta a riva di Traiano, nel Lazio. Il potente motoscafo probabilmente procedeva a forte velocità, passando letteralmente sopra la barca a vela, colpendo l'uomo, il 58enne romano, che era nel pozzetto di guida, travolgendolo. Sarebbe morto sul colpo.

Proseguono invece le ricerche di A.C.C., dispersa dopo l'impatto. Alla battuta in un tratto di mare interessato da forti correnti stanno prendono parte oltre ai vigili del fuoco, con un elicottero, anche guardia costiera con un altro velivolo e i carabinieri.

Entrambi i relitti sono stata ora portati a Porte Ercole a disposizione dell'autorità giudiziaria. Il gruppo di danesi sarà ascoltato dalla capitaneria di porto e del magistrato di turno. Rischiano un'accusa di naufragio, omicidio colposo e lesioni.