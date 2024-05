Chi è il 'dottor Giovanni', il rapinatore seriale di escort

Si presentava al telefono come il 'dottor Giovanni'. Alto un metro e 92, molto robusto e con un tatuaggio sul braccio sinistro che compare anche nelle foto sul profilo Facebook. Un bell'uomo di 41 anni, quasi un insospettabile. Ma Dmytro Samonov, ucraino residente da tempo a Vitinia, era in realtà un rapinatore seriale. Le sue vittime escort che adescava su un sito di incontri.

Tre, al momento, le rapine che gli vengono contestate con il gip Paola Della Monica che non esclude anche uno scenario più ampio e il coinvolgimento del racket della prostituzione. Le rapine, tutte ai danni di ragazze giovani e connazionali, sono state messe a segno fra luglio e agosto 2023 in palazzi fra via Ottaviano e via Poliziano.

Le giovani venivano aggredite in casa dal falso cliente, dopo che le aveva contattate sul sito 'Escort Forum'. Dalla denuncia di una delle tre donne vittime di Dmytro Samonov è partita l'indagine. Ad aiutalo due connazionali di 36 e 39 anni indagati. Il 'dottor Giovanni' afferrava per il collo le escort costringendole a dargli soldi, orologi e borse griffate. In un caso una delle ragazze è stata anche immobilizzata con fascette da elettricista.

Non ci sono mai stati abusi sessuali, ma botte e minacce di morte. "Se ti muovi di ammazzo", diceva, come si legge dall'ordinanza. Le altre denunce hanno fatto il resto.

Dai primi accertamenti svolti, soprattutto dalla localizzazione satellitare dei telefoni degli indagati, sono emersi elementi che hanno confermato senza ombra di dubbio la presenza di Samanov e, in un caso anche dei suoi complici, sullo scenario dei delitti. Il giudice ha rigettato la richiesta di misura cautelare in carcere nei confronti di due amici di Samonov, finito in carcere, che invece rimangono indagati per lo stesso reato.