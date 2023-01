Aleksander Mateusz Chomiak, il giovane ricercato per aver accoltellato la turista israeliana a Termini

Si troverebbe in Italia da almeno otto mesi Aleksander Mateusz Chomiak, 25 anni, l'uomo ricercato e accusato di aver accoltellato una ragazza israeliana la sera del 31 dicembre alla stazione Termini di Roma.

Il giovane originario di Grudziadz, era fuggito dalla Polonia dopo una denuncia per furto. Da quanto è emerso dalle ricerche della stampa polacca, il ragazzo ha quindi raggiunto Venezia, Torino e poi Roma. Vivrebbe di espedienti chiedendo spesso soldi e sigarette ai passanti. Veste sempre di scuro, pantaloni e giubbino neri, cappellino dello stesso colore.

A Termini più di qualcuno lo aveva già visto in passato. Il suo nome spunta nel profilo Facebook di Zaginieni /vermisst, un sito che si occupa di cercare persone scomparse. Sui social è stata pubblicata anche la foto di un giovane - poi rimossa - molto somigliante all'aggressore.

In un post pubblicato il 14 dicembre si afferma che Aleksander Mateusz Chomiak otto mesi fa è partito per l'Italia. L'uomo sarebbe stato ricoverato anche un giorno in ospedale dopo essere "crollato per strada - si legge - ma il giorno successivo sarebbe stato portato in un centro per senza dimora". La madre "chiede disperatamente qualsiasi informazione", conclude il post.

Il giovane è ricercato a Roma, ma non solo. Anche fuori. Al momento sarebbe esclusa l'ipotesi di terrorismo e dell'odio razziale. Nel frattempo è stabile ma ancora in prognosi riservata la giovane israeliana accoltellata. La ragazza è ricoverata al policlinico Umberto I della Capitale.

Non è escluso che la turista - che ha raccontato di non conoscere il suo aggressore - possa essere stata pedinata dal senzaa dimora subito dopo che il 25enne polacco ha raggiunto Termini, a bordo di un autobus della linea 714. Una volta nella stazione, secondo la ricostruzione, il giovane accusato dell'aggressione avrebbe atteso un momento in cui la turista era particolarmente vulnerabile (mentre acquistava un biglietto del treno alle macchinette automatiche come si vede nei video) per colpirla alla spalle.