Chef Rubio fermato dalla polizia. In auto una tanica con 5 litri di sangue animale per il corteo pro Palestina

Gabriele Rubini, conosciuto come chef Rubio, noto per le posizioni pro-Palestina, è finito nei guai. Fermato dalla polizia per un controllo, è stato trovato in con una tanica in plastica con dentro cinque litri di sangue animale. Secondo quanto si apprende Rubini, portato in commissariato, avrebbe dichiarato di essere diretto al sit-in davanti alla Farnesina dove, più tardi, alcuni partecipanti hanno tentato di imbrattare di rosso la bandiera di Israele ma che il sangue sarebbe servito per altro.

Il controllo

Chef Rubio, ascoltato in commissariato dagli agenti del distretto Prenestino, ha raccontato di essere diretto alla manifestazione organizzata da Potere al Popolo contro la censura alle bandiere e ai simboli della Palestina in programma al ministero degli Affari Esteri, cui avrebbe preso parte per contestare un "asserito" atto di censura di cui sarebbe stato vittima per la sua partecipazione a un programma televisivo argentino.

Nell'evento di oggi, infatti, Potere al Popolo, insieme a Cambiare Rotta e Opposizione Studentesca d'Alternativa, avevano dato appuntamento per denunciare la censura da parte del ministero degli esteri dei contenuti video di un'iniziativa dell'Istituto Italiano di Cultura di Cordoba con la partecipazione fatta proprio da Chef Rubio con una maglia con i colori della bandiera palestinese.

“Richiamiamo a gran voce le sorelle e i fratelli della Causa Palestinese per la Giornata della Memoria: è nostra intenzione smascherare tutte le incoerenze e le ipocrisie di un sistema colluso che impiega due pesi e due misure…”. Di @GhitaIacono 🇵🇸✌🏾 https://t.co/gjbUqooeOu pic.twitter.com/kjzEAFGnY9 — Rubio 🔻 (@rubio_chef) January 26, 2024

Le analisi

Rubio ha poi aggiunto che nella tanica c'era sangue di origine bovina e suina, destinato a usi culinari. Dopo le verifiche, personale della polizia scientifica ha campionato la sostanza, "all'esito delle cui analisi si procederà a norma di legge qualora fosse confermata la provenienza animale", si legge in una nota della Questura.

Altri sequestri

Nella stessa manifestazione alcune persone hanno esposto dei fogli di carta, di lunghezza 100 x 60 centimetri, riportanti la bandiera di Israele ed hanno cercato di imbrattarli con della vernice. Personale della polizia, prontamente intervenuto, ha impedito l'azione e fatto rimuovere il materiale.