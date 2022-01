Il mega raduno no vax: "Marceremo con trattori e mezzi pesanti". I carabinieri monitorano chat negazioniste

Il no definitivo dal prefetto ancora non c’è. È solo un orientamento, per ora. Una fase di studio tecnica nella quale verrà deciso il futuro di ciò che potrebbe accadere ai pratoni del Vivaro fra il 10 e il 13 febbraio prossimi, con il "campo Hobbit" che il Fronte di Liberazione nazionale vorrebbe allestire a Rocca di Papa, nonostante il divieto del sindaco Veronica Cimino.

I no vax, nelle chat su Telegram, sono pronti a sfidare anche il probabile divieto del prefetto Matteo Piantedosi. E così l'iniziativa, la "Wodstock della resistenza", oltre che creare problemi dal punto di vista della diffusione del contagio da coronavirus, potrebbe anche creare secondo le forze dell'ordine grattacapi sotto il profilo dell'ordine pubblico.

"Abbiamo preavvisato la questura che dal giorno 10 al giorno 13 febbraio ci saremo riuniti fuori Roma con circa un milione di italiani occupando i pratoni del Vivaro nel comune di Rocca di Papa e per il 14 avremo raccolto i partecipanti in piazza Parlamento. La questura vorrebbe impedire tutt'e due le manifestazioni. Le questure di tutt'Italia mi impediscono qualsiasi manifestazione pubblica affibbiandomi fogli di via da tutte le città. Siamo in dittatura e dobbiamo reagire. Tra poco non potremo più respirare senza permesso", l'adunata sul gruppo Telegram che conta oltre 13mila iscritti lanciata da Nicola Franzoni, segretario politico del Fronte Popolare di Liberazione.

I carabinieri, secondo quanto si apprende, da giorni stanno monitorando le chat dei no vax e anche quelle dei movimenti di estrema destra, visto proprio per l'appuntamento del 14 febbraio la volontà degli estremisti sarebbe quella di "marciare" con mezzi pesanti, pullman e trattori anche per bloccare le strade di Roma e arrivare a Montecitorio. Il tutto dopo la tre giorni di "addestramento paramilitare" di no vax e no green pass ai pratoni del Vivaro. Un doppio evento collegato quindi che però non è passato inosservato alle forze dell'ordine.

Gli investigatori del comando provinciale dell'Arma di Roma, secondo quanto ricostruito da RomaToday, hanno già predisposto una serie di attività informative a Roma e in altre città italiane, per prevenire qualsiasi iniziativa che possa prevedere l'arrivo di persone o mezzi nella zona dei pratoni del Vivaro con servizi di controllo e considerata l'area impervia, anche con l'ausilio delle componenti dell'Arma Forestale. Un monitoraggio che, insieme alle prossime decisioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica in prefettura, dovrebbe censurare definitivamente il doppio appuntamento.