Un quartiere senza acqua, Acea predispone le autobotti

Martedì 12 aprile, a Cesano, nel municipio XV di Roma Capitale mancherà l'acqua. Acea Ato 2 comunica che per effettuare interventi di manutenzione straordinaria volti a migliorare l'efficienza del servizio, si renderà necessario sospendere il flusso idrico.

Di conseguenza, dalle ore 6 alle 24 di martedì 12 aprile si verificheranno mancanze di acqua e abbassamenti di pressione alle utenze ricadenti nelle seguenti strade: - Via Monte S. Andrea, Via Campo Albino, Via Giuseppe Cederle, Via della Stazione di Cesano, Via Ildebrando, Vicolo de Cabelli, Via della Riserva di Sant'Antonio, Via Antonio Valgoi, Via della Fontana Secca, Borgo di Sotto, Borgo di Sopra, Via XIII Settembre, Via dell'Isola, Via Giuseppe Avenata, Via Guido Miotto. Potranno essere interessate dalla sospensione anche zone limitrofe alle citate.

Per limitare i disagi, dalle 6 alle 24 di martedì 12 aprile Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti in stazionamento nei seguenti punti: - Via della Stazione di Cesano civ. 686, Via della Stazione di Cesano civ. 833, Via della Stazione di Cesano civ. 837, Via della Fontana Secca civ. 63, Borgo di Sopra civ. 47, Via Guido Miotto, Via Ildebrando, civ. 25E, Via Monte S. Andrea civ. 7, Via Solario civ. 7, Piazza Francesco Caraffa.

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335. Acea Ato 2, scusandosi per il disagio arrecato, invita gli utenti interessati a provvedere con ampio anticipo alle opportune scorte e raccomanda di mantenere chiusi i rubinetti durante il periodo della sospensione, per evitare inconvenienti alla ripresa della normale erogazione dell'acqua.