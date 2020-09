Incendio in un capannone agricolo, trattori distrutti dalle fiamme

Incendio nella notte tra il 24 e il 25 settembre in un capannone agricolo in via Monte Pineta, a Cesano, una frazione di Roma. In fiamme un deposito di fieno e alcuni macchinari agricoli, con due trattori completamente distrutti delle fiamme.

Fortunatamente, nessun è rimasto ferito. Sul posto i Carabinieri di Cesano che indagano sulle cause del rogo senza escludere nessuna pista.