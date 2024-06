La villa sommersa, i resti di una costruzione romana nel fondale delle coste laziali

Si sono conclusi i lavori subacquei di messa in evidenza e restauro di una struttura di epoca romana nello specchio acqueo antistante la località di Campo di Mare a Cerveteri. La struttura circolare di circa 50 metri, si legge in una nota della Gdf Roan, oggi completamente sommersa e a pochi metri dalla riva, è molto probabilmente un padiglione di una villa romana la cui estensione rimane al momento ancora sconosciuta.



La particolare conformazione del ''padiglione'', le cui fondamenta sono formate da un banco di argilla formata da una doppia cinta di muri in laterizio, ha permesso la conservazione dell'intera struttura.

Il funzionario responsabile della soprintendenza ha dichiarato che il tutto fa ipotizzare a una pertinenza legata a una villa estremamente elegante e rappresentativa ancora da scoprire probabilmente appartenuta, vista la vicinanza con la Capitale, a una famiglia dell'antica aristocrazia romana.



Per tutto il periodo i sommozzatori della stazione navale hanno assistito il lavoro della componente subacquea della soprintendenza, nonostante le condizioni marine spesso sfavorevoli a causa del moto ondoso sempre presente data la scarsa profondità. Si tratta di un primo intervento, volto alla comprensione dei resti antichi visibili, ma che proseguirà per la tutela e salvaguardia del sito archeologico.