Paura in montagna per due escursionisti. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti ieri sera, intorno alle 21.30, presso il Belvedere Monte Mancini, a Cerveteri, per soccorrere una donna e un uomo di età compresa tra i 25 e i 30 anni che si erano persi durante un'escursione. Una volta localizzati i due sono stati recuperati dai soccorritori. Buone le loro condizioni di salute.