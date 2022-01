Selfie a pagamento con i turisti, multati due centurioni. Sequestrati i costumi

La loro attività di procacciamento di turisti a cui far pagare le foto ricordo con sfondo l'anfiteatro Flavio o il Foro Romano è illegale dal 2019, quando il regolamento di polizia urbana approvato in assemblea capitolina ne ha vietato l'attività a pagamento. Tempi duri per i centurioni romani che nonostante i divieti continuano a procacciare turisti con cui scattare un selfie con sfondo il Colosseo o i Fori Imperiali.

A mettere fine all'attività dei due figuranti, entrambi romani di 41 e 51 anni, i carabinieri del comando Roma piazza Venezia che li hanno sorpresi nel loro perfetto costume romano mentre si facevano scattare foto insieme ai turisti dietro pagamento di una somma di denaro.

Oltre alle sanzioni per un importo complessivo di 13.500 euro e il sequestro degli “abiti da scena”, nei loro confronti i militari hanno emesso l’ordine di allontanamento dal Colosseo e dal Centro Storico per 48 ore (Decreto Minniti).

Nell'ambito degli stessi controlli i carabinieri hanno inoltre elevato cinque sanzioni ad un cittadino egiziano, due cittadini peruviani e 2 cittadini del Bangladesh per commercio ambulante illegale. Requisito dai militari il materiale trovato nelle loro bancarelle abusive, perlopiù aste per selfie, power bank e sciarpe nell'area del parco archeologico del Colosseo.