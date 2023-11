Centomila euro nascosti in un appartamento Ater occupato

Centomila euro e una macchina conta banconote nascosti in un armadio di un appartamento occupato. Siamo a Ostia Antica, dove gli agenti della municipale sono intervenuti per liberare un'abitazione dell'Ater abitata illegalmente. Entrati in casa la sorpresa del denaro. Il sospetto è che siano il provento di un'attività di spaccio.

In particolare il bottino in contante è stato trovato in una casa dell'Ater in via delle Saline. All'arrivo degli agenti del Gssu della polizia locale di Roma Capitale e dei poliziotti del commissariato Lido nell'appartamento non c'era nessuno. Ad un primo accertamento la casa è risultata comunque abitata da qualcuno. Nell'immobile anche della documentazione - riconducibile a una presunta attività di spaccio - sulla quale sono in corso accertamenti da parte degli inquirenti.

Sequestrati il denaro e quanto trovato nell'abitazione, la casa popolare è stata sgomberata con il personale Ater che ha allarmato il portoncino e chiuso nuovamente l'appartamento.

Appartamento sgomberato a Piazza Bologna

L'operazione si inserisce nel piano dei controlli sulle occupazioni abusive degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sempre in queste ore sono state denunciate dagli agenti dello Spe (Sicurezza Pubblica Emergenziale) della polizia di Roma Capitale due persone in via della Lega Lombarda, zona Piazza Bologna-Nomentano, dove un uomo di 35 anni e una ragazza di 24 avevano occupato abusivamente un immobile di proprietà dell’Ater. Una volta fatti uscire, personale dell’ente proprietario dell’appartamento ha cambiato le serrature e allarmato l’ingresso per scongiurare nuove effrazioni.

Furto energia a Ostia Nuova

Nella vicina Ostia Nuova, nella giornata di mercoledì, gli agenti del X gruppo della municipale e i militari della finanza hanno controllato 18 case popolari in via Marino Fasan. In tale ambito i caschi bianchi e i militari hanno individuato 8 occupanti abusivi e 5 persone che avevano realizzato allacci per il furto di energia elettrica. In totale sono state 13 le persone denunciate dopo i controlli.