Vandali nel casale occupato a Villa De Sanctis: vetri rotti e danni all'arredamento

Brutto risveglio per gli attivisti di Casale Garibaldi, spazio autogestito di via Balzai nel quartiere Villa De Santis. Ignoti, infatti, si sono introdotti dopo aver distrutto porte e finestra dell'edificio e hanno vandalizzato i locali interni, utilizzando anche gli estintori.

Vandalismo a Casale Garibaldi

L'associazione culturale, che dal 1988 porta avanti attività sociali e di welfare dal basso, anche con progetti di servizio civile, ha denunciato quanto accaduto tramite la sua pagina Facebook: "Si tratta di un salto di qualità della 'guerra a bassa intensità' che negli ultimi anni è stata compiuta contro uno spazio sociale, mutualistico, femminista, di produzione culturale e di nuovo welfare - si legge nel post - . Uno dei tanti spazi autogestiti che non si arrende davanti a un presente fatto di precarietà, sfruttamento, egoismo e speculazione".

"Mobilitazione permanente"

"Una strategia infame e vigliacca, che intende colpire un'idea e una pratica di città solidale - proseguono gli attivisti -. Non abbiamo tempo per lamentarci, solo tanta rabbia e voglia di non mollare di un centimetro. Rispondiamo quindi con una mobilitazione permanente, un appuntamento pubblico e collettivo per iniziare a sistemare lo spazio, fare la conta dei danni, condividere la rabbia e i prossimi passaggi di mobilitazione".

Lo spazio occupato nel 1988

Casale Garibaldi è stato occupato nel 1988. Scaduta la convenzione stipulata successivamente con il Comune, a ottobre 2017 l'amministrazione municipale del V firmò una richiesta di rilascio dell'immobile entro 90 giorni. Due anni dopo, nel 2019, di nuovo fu il Comune a chiedere indietro gli spazi entro 60 giorni e ad imporre il pagamento di 15.000 euro, come affitti arretrati non corrisposti nei due anni intercorsi tra la fine della convenzione e la richiesta di rilascio dell'immobile.

La solidarietà della politica

"Questa notte Casale Garibaldi è stato oggetto di un attacco vigliacco - commenta Marta Bonafoni, consigliera regionale -. È un fatto grave, che deve vedere cittadini e istituzioni al fianco di un bene comune e di chi, da anni, proprio attraverso questo spazio sociale collettivo offre servizi per il territorio, produce cultura, costruisce comunità". "Vogliamo esprimere la nostra solidarietà a Casale Garibaldi - aggiungono Michela Cicculli e Alessandro Luparelli, consiglieri di Sinistra Civica Ecologista in assemblea capitolina - che questa mattina all'alba è stato oggetto di un grave atto di vandalismo. Si tratta di un grave attacco a uno spazio sociale autogestito, mutualistico, femminista, di produzione culturale e di welfare sociale. Siamo al loro fianco contro chi con questi atti cerca di colpire un'idea e una pratica di città solidale".