Centocelle, segue una donna e con una scusa le ruba la borsa dall'auto

Stava svolgendo un servizio di controllo nella zona di Centocelle la pattuglia della Polizia Locale che, nel pomeriggio di venerdì, ha bloccato tempestivamente l'uomo resosi responsabile di un furto ai danni di una cittadina in via Delpino.

Gli agenti del Gruppo Sicurezza Sociale Urbana, avvertendo alcune grida, hanno arrestato immediatamente la marcia e, scesi dal veicolo di servizio, si sono avvicinati ad una signora che, in preda al panico, indicava un scooter appena allontanatosi: a bordo un uomo che, dopo essersi affiancato all'auto della vittima per chiedere alcune informazioni, l'aveva inseguita fino ad approfittare di una breve fermata della donna, che si era accostata al margine della strada per far scendere un passeggero, per derubarla, sottraendo una borsa dall'interno del veicolo.

Grazie alla prontezza d'intervento, gli operanti riuscivano a raggiungere in pochi istanti il responsabile, impedendogli la fuga. Recuperata la refurtiva, la stessa veniva riconsegnata alla cittadina che, ancora in stato di shock, veniva tranquillizzata dagli agenti. Tratto in arresto, a carico del 52enne italiano sono emersi diversi precedenti per reati contro la persona ed il patrimonio.