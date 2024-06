Centocelle, minaccia il fratello: "Dammi i soldi o ti do fuoco"

"Se non mi dai i soldi, ti do fuoco". Le minacce sono di un uomo, un romano di 47 anni, rivolte al fattelo di due anni più piccolo. È quanto successo ieri pomeriggio, vicino un bar in via delle Palme, quartiere Centocelle

Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Stando a quanto emerso il 47enne ha raggiunto il fratello e brandendo una bottiglia di alcool e una scatola di fiammiferi, lo avrebbe minacciato di dargli fuoco se non gli avesse consegnato del denaro.

I militari lo hanno bloccato e hanno sequestrato il materiale infiammabile, quindi d'intesa con la procura di Roma lo hanno arrestato. Dai primi accertamenti è emerso che non si tratterebbe del primo episodio ma che l'indagato avrebbe già commesso fatti analoghi nei confronti dei familiari. Il 47enne è stato portato nel carcere di Regina Coeli.